Legislativas. Costa vai votar no dia 23 no Porto

O secretário-geral do PS inscreveu-se neste domingo para poder votar antecipadamente no próximo dia 23, no Porto, e pediu a mobilização dos eleitores para que se ultrapasse uma das crises políticas "mais perigosas" da democracia portuguesa.

Neste primeiro dia de inscrições para o voto antecipado em mobilidade, António Costa registou-se para votar no próximo domingo, no Porto, no Pavilhão Rosa Mota – um dia em que estará em campanha eleitoral entre os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo.

"Estamos a viver uma das crises políticas mais perigosas da nossa democracia, porque é uma crise política que se soma uma crise pandémica [da covid-19]. Uma crise que foi aberta exatamente no momento em que estavam reunidas todas as circunstâncias para virar a página desta pandemia, prosseguindo com políticas económicas que têm garantido crescimento, emprego e justiça social", declarou à agência Lusa o líder socialista.

Neste quadro político, António Costa considerou fundamental que os eleitores votem, "antecipadamente, no dia 23, ou, normalmente, no dia 30".

"Mas todos temos de votar. O voto é um ato coletivo e é dos momentos mais bonitos da democracia. O momento em que cada uma e cada um dos cidadãos pode dizer o que deseja para o futuro da nossa pátria", disse.