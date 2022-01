Legislativas: Costa diz que Açores devem ser "vacina" contra "vitória de toda a direita"

O secretário-geral do PS apresentou hoje a vitória socialista no dia 30 como garantia de estabilidade ao país, apontando a coligação do Governo regional açoriano como "vacina" para impedir "uma vitória de toda a direita, incluindo da extrema-direita".

"Estando aqui nos Açores, quero recordar que, quando o PS não tem maioria, apesar de ter ganho, no dia seguinte acordam com um governo de toda a direita unida e nem sequer a extrema-direita do Chega ficou de fora do acordo parlamentar que viabilizou o Governo [Regional dos Açores] do PSD", afirmou António Costa, num discurso em Vila Franca do Campo, nos Açores.

O líder do PS espera que a experiência das eleições regionais de 2020 nos Açores "tenha sido uma vacina para todo o país", de modo a que "todo o país se mobilize para uma vitória do PS" que impeça "uma vitória de toda a direita, incluindo da extrema-direita, do Chega" nas legislativas antecipadas de dia 30.