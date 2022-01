Legislativas: Costa critica "aventuras da direita" de confiar contribuições sociais a mercados financeiros

"Não queremos nem podemos querer as aventuras em que a direita quer lançar o país, de confiar pelo menos uma parte das contribuições de todos nós para serem geridas pelos mercados financeiros. Os açorianos na diáspora sabem o que aconteceu a milhares de americanos, quando o mercado faliu e pensões deixaram de estar garantidas", afirmou António Costa.

O líder socialista alertou hoje para as "aventuras em que a direita quer lançar o país", confiando "pelo menos uma parte das contribuições" sociais nos mercados financeiros, em vez de deixar a Segurança Social a cargo do Estado.

O secretário-geral do PS apresentou hoje a vitória(...)

Costa defendeu uma "segurança social pública", para ser para "todos e todas as gerações", assegurando que "daqui a 50 ou 100 anos o Estado está cá para garantir o sistema". .

Noutra crítica à direita, o secretário-geral socialista defendeu que este não é o tempo para "adiar a subida do salário mínimo nacional ou congelar a descida do IRS".

"Não tenham ilusões. Quem não quer subir o salário mínimo muito menos quer subir o salário médio", sustentou, assegurando que, da parte do PS, "a subida do salário mínimo é mesmo um início para a subida dos salários médios".

O secretário-geral socialista avisou ainda que o "combate sem tréguas à corrupção" não pode ser travado com as tentativas da direita "de controlar a autonomia do Ministério Público", defendidas a propósito da reforma da Justiça. .