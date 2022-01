Legislativas: António Costa diz que um político não afirma a sua credibilidade "com graçolas"

O secretário-geral do PS afirmou hoje, nos Açores, que o presidente do PSD, Rui Rio, "tinha obrigação de saber o que era o voto antecipado" e sustentou que um político não afirma a sua credibilidade "com graçolas".

António Costa falava, na ilha de São Miguel, nos Açores, numa visita à empresa Grupo Marques, que se dedica a várias atividades em diversas áreas, desde a construção civil à saúde, numa ação de campanha para as eleições legislativas de 30 de janeiro.

"Eu acho que o dr. Rui Rio tinha obrigação de saber o que era o voto antecipado. Se resolveu disfarçar o seu desconhecimento como tendo sido uma graçola, pronto é uma graçola. Mas, enfim eu não creio que propriamente um político afirme a sua credibilidade com graçolas. Eu acho que a nossa credibilidade afirma-se procurando responder com seriedade aos problemas sérios do país", sustentou António Costa, aos jornalistas.

Questionado se está preparado para uma campanha com humor, o secretário-geral do PS respondeu que "humor é uma coisa", e "desconhecimento do funcionamento básico da democracia é outra".

"Esta manhã tive oportunidade antes de embarcar para os Açores de me inscrever para o exercício do voto antecipado no próximo dia 23. Estas eleições são eleições decisivas", frisou o secretário-geral do PS.