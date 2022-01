Bloco pergunta ao PS “afinal pode ser carne, peixe, seitan ou tofu?”

No segundo dia de campanha, o Bloco de Esquerda atirou-se à abertura do PS para negociar com o PAN. Nas duas ações que teve, primeiro em Miranda do Douro e depois em Viseu, o partido voltou a insistir que que o melhor caminho não é uma maioria socialista, nem as suas nuances. "O país não precisa nem de maiorias absolutas, nem de maiorias absolutas com o PAN. Muito menos navegação à vista".

Já em Viseu, foi o líder parlamentar do Bloco que criticou aquilo que considera ser a falta de critério do PS. “António Costa diz, bem se não pode ser maioria absoluta, pode ser uma maioriazinha com o PAN?”. Pedro Filipe Soares prosseguiu, “afinal a grande proposta do Partido Socialista é um governo que tanto faz? Que tanto é carne ou peixe? Ou neste caso, tanto é seitan como tofu?”, numa alusão à abertura de António Costa a negociar com o PAN.

O “bloco central” também foi tema. Catarina Martins acredita que um voto no BE, pode impedir uma coligação entre os dois maiores partidos. "O Bloco de Esquerda é a força que se levanta contra as portas giratórias do Bloco Central, que têm vindo a alimentar uma economia de privilégio", referindo-se também aos cerca de 18 governantes que exerceram cargos na EDP e no governo.