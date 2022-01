Rio de proximidade. Entre manhãs com a população e 'talks' ao final do dia

Rui Rio dá início à campanha para as legislativas este domingo, a partir das 15h00, em Barcelos, na rua, numa breve ação de contacto com a população e com os comerciantes locais.

"Vai estar como gosta de estar, em proximidade, no contacto de rua, com muitos contactos com a população", avança à Renascença o secretário-geral do PSD, José Silvano.

Às 17h30, o primeiro dia de campanha social-democrata termina em Braga, com uma conversa temática sobre Economia e Inovação.

Vai ser assim ao longo das próximas duas semanas. Por onde passar, Rio vai estar com as pessoas nas ruas, cafés e mercados durante a manhã e parte da tarde e, ao final do dia, terá sessões setoriais para explicar as medidas inscritas nas principais áreas do seu programa eleitoral.

"Nós escolhemos sete temas que consideramos essenciais: abrimos com Economia e Inovação no distrito de Braga. Depois, falaremos de Agricultura em Évora; Educação e Ensino Superior em Castelo Branco; Natalidade e Demografia em Viseu; regressaremos à Economia mais ligada às empresas do interior em Vila Real; Ambiente em Coimbra; Justiça em Aveiro; Saúde no Porto e em Faro", enumera Silvano.

Destas sete áreas, o secretário-geral do PSD elege a Saúde, a Justiça e as Alterações Climáticas como "áreas primordiais deste périplo e do nosso programa" e que, por isso, serão transversais a toda a campanha, seja no contacto com a rua, pessoa a pessoa, seja nas sessões de esclarecimento temáticas.

"Vamos querer apresentar as nossas propostas para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, vamos falar muito sobre a fiscalidade e o apoio às empresas e, depois, que é um dos focos principais do nosso programa e, depois, ambiente e alterações climáticas".

19h30. O toque a recolher

A evolução da pandemia vai determinar cada passo seguinte na campanha social-democrata mas é, desde já, um dado adquirido que "não vai haver nenhum almoço comício nem nenhum jantar comício... é tudo na rua".

Os dias da volta laranja ao país terminam às 19h30. "A partir dessa hora não temos nenhuma ação prevista".

Questionado sobre uma eventual aposta ou reforço da campanha em regiões específicas, José Silvano responde que "o objetivo é ir aos 18 distritos".

Mas o país não é todo igual e o PSD vai olhar com atenção particular para os chamados distritos de dia inteiro: "Braga, onde regressaremos depois deste domingo, Aveiro, Porto, Lisboa e Coimbra".