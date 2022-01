Campanha do CDS vai ser na rua com aposta nos grandes distritos

A caravana de Francisco Rodrigues dos Santos arranca já este domingo, 16 de janeiro, e propõe fazer, em média, três ações de campanha por dia. Mesmo durante um novo pico da pandemia, a estreia de Francisco Rodrigues dos Santos em campanha vai fazer-se na rua e em todos os 18 distritos do país. O CDS quer reforçar durante as próximas duas semanas, as principais bandeiras do partido como a liberdade de escolha na saúde, a descida de impostos, a privatização da TAP e ainda o travão à legalização da lei da eutanásia.

A primeira ação de campanha do CDS está prevista para a manhã de domingo no mercado de Santana em Rio Maior, no concelho de Santarém. Nesse mesmo dia, o partido que defende a descida do IVA para as touradas vai passar a tarde na praça de touros de Santarém e visitar Castelo Branco.

Na segunda-feira, depois de uma passagem por Portalegre, o líder dos centristas vai fazer a sua primeira intervenção durante o primeiro almoço comício, em Évora. Fonte do partido diz à Renascença que à semelhança desse primeiro almoço, todos os comícios vão ser abertos e sem limitações, sempre na condição de serem cumpridas todas as regras sanitárias impostas por causa da pandemia de Covid-19.

Francisco Rodrigues dos Santos vai voltar a discursar, na terça-feira, no Algarve, durante um jantar, em Albufeira.

Todos os comícios estão previstos para a primeira semana de campanha. Na quarta-feira, 19 de janeiro, está previsto mais um almoço e mais um jantar em Santarém e Lisboa. Este quinto dia de campanha vai ficar marcado pelo encontro entre os candidatos do CDS e os jovens do partido, na capital.

Depois dos debates das rádios, agendado para a manhã de quinta feira, a caravana do CDS segue para o Norte do país. Onde Francisco Rodrigues dos Santos deve subir novamente a palco para discursar no jantar de comício de Aveiro.

O final da primeira semana e a segunda semana de campanha vão estar centradas no Norte do país, principalmente nos distritos de Aveiro, Braga e Porto onde estão a maioria dos círculos eleitorais que elegeram deputados do CDS nas últimas eleições legislativas, em 2019.

No próximo fim de semana estão também previstos jantares comício em Ponte de Lima e Viseu e ainda visitas ao mercado de Braga e à feira do Fumeiro de Montalegre.

A campanha do CDS termina na sexta-feira, dia 28 de janeiro, em Lisboa.

À Renacença, fonte do partido reforça que o objetivo, este ano, é conseguir melhores resultados com a eleição de mais deputados, depois de em 2019 o CDS ter elegido cinco deputados para a Assembleia da República.