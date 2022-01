Aprovadas listas finais à Assembleia da República. Há quatro mil candidatos a deputado

Foram divulgadas, na quinta-feira, as listas de candidatos à Assembleia da República definitivamente admitidas. Os documentos estão disponíveis para consulta no site da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

A disparidade de género ainda é um problema

Ao que a Renascença apurou, foram várias as listas de candidatos sujeitas a alterações, depois de identificadas irregularidades relativas ao incumprimento da lei da paridade.

Foi o caso do Chega, cuja lista pelo círculo de Lisboa foi inicialmente chumbada pelo Tribunal Constitucional, por não ter candidatas em número suficiente.

Em nota enviada à Renascença, o juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa adianta que o partido liderado por André Ventura “não cumpriu o pressuposto de representação mínima de 40% de candidatos do sexo feminino, quedando-se pelos 39, 62%”.

A mesma nota dá ainda conta de que “os partidos Nós, Cidadãos e CDS-PP não cumpriram os requisitos de intercalação entre candidatos do mesmo sexo”.

Também em Viana do Castelo foram identificadas falhas do mesmo tipo. Todas as irregularidades foram, entretanto, corrigidas.

Em 1976, a percentagem de mulheres na Assembleia da República era de 6% e nas últimas eleições passou para 39%. Só em 2015 as mulheres ultrapassaram, pela primeira vez, um terço dos deputados eleitos.

Quem são os candidatos a deputado?

Em mês de eleições legislativas, a Renascença recupera um trabalho publicado pela primeira vez em 2019.

A página interativa com o perfil dos candidatos à Assembleia da República inclui dados biográficos essenciais, disponibilizados pelos partidos, para que os eleitores possam tomar uma decisão o mais informada possível.



Os rostos, a experiência, o que fazem e por onde andaram. Quem são os homens e as mulheres que nos vão representar? Tentaremos responder a esta questão, num trabalho que conta com a colaboração de todos os partidos que concorrem às próximas eleições de 30 de janeiro.

A página estará brevemente disponível no site da Renascença.