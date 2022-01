Se o PS não tiver maioria absoluta "o país vai viver mais tempo em incerteza", diz Costa

Depois do fim do debate com Rui Rio, António Costa considerou, à imprensa, que se o PS não ganhar por maioria absoluta as Legislativas de 2022 "o país vai viver mais tempo em incerteza".

"Se o PS tiver maioria, no dia em que terminar a discussão do programa do Governo, temos o Orçamento de Estado pronto e não perdemos nem mais um dia a viver em duodécimos", refere.

Já se os socialistas não conseguirem a maioria absoluta, o atual primeiro-ministro aponta que será preciso retomar as negociações do OE - "vão arrastar, vai ser mais difícil, e o país vai atrasar-se", avisa.

"O que ouço o país dizer é para ir em frente. Para pedir a maioria. A maioria absoluta não é um poder absoluto. É ter condições para governar", defende.

"Alguém acredita que, com Marcelo Rebelo de Sousa, poderíamos ter uma maioria absoluta que pisasse o risco?", ironiza, ainda.