PS mais próximo da maioria absoluta, revela nova sondagem

O Partido Socialista volta a subir nas intenções de voto e está agora mais próximo da maioria absoluta, revela a última sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa, para o PÚBLICO, RTP e Antena 1.

De acordo com o inquérito de opinião, realizado entre 6 e 10 de Janeiro, o partido liderado por António Costa pode, no melhor dos cenários, ficar a três deputados da maioria absoluta (113 deputados eleitos).

As estimativas apontam 39% das intenções de voto para o PS e 30% para o PSD, com uma queda de dois pontos percentuais. Apesar do aumento da distância entre os dois maiores partidos, na pergunta sobre quem seria o melhor primeiro-ministro, António Costa perde três pontos em relação à última sondagem (cai de 52% para 49%) e Rui Rio sobe dois pontos, de 33% para 35%.



O Bloco de Esquerda e o Chega apresentam ambos 6% das intenções de voto, seguidos da CDU, com 5%, IL (4%), PAN (3%), CDS (2%) e Livre (2%).

Nas intenções directas de voto há 19% de indecisos, 5% de inquiridos que dizem que não irão votar e outros 5% que recusam responder. Cerca de 3% afirmaram ter intenção de votar noutros partidos ou optar pelo voto em branco ou nulo.

Sondagem das Sondagens

Com este novo inquérito de opinião, o agregador de sondagens da Renascença estima que, se as eleições fossem hoje, o PS venceria, sem maioria absoluta, com 38% dos votos.