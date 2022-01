Mesmo que ganhe, Rio antecipa regresso da geringonça com Pedro Nuno Santos

O presidente social-democrata, Rui Rio, considera que Pedro Nuno Santos é o candidato mais provável a próximo secretário-geral do PS e que isso poderia significar uma reedição da “geringonça”, mesmo que o PSD vença as eleições.

Em declarações aos jornalistas no final do debate com o secretário-geral socialista, António Costa, transmitido pelas três televisões generalistas de sinal aberto, no âmbito das eleições legislativas, Rio disse que a pessoa mais provável de suceder a António Costa em caso de vitória do PSD nas urnas é Pedro Nuno Santos, considerando que tudo aparenta que seja o que “tem mais hipóteses” de alcançar aquela posição.

No entanto, este cenário não só seria contraproducente para uma negociação entre um PSD vencedor das eleições e o PS, já que Pedro Nuno Santos “é mais à esquerda” do que António Costa, como também poderia significar uma repetição dos eventos de 2015.

“A probabilidade de voltar a haver uma 'geringonça' e voltar a governar quem não ganhou as eleições volta a colocar-se em cima da mesa, porque o entendimento de Pedro Nuno Santos com o BE é um entendimento ainda mais fácil do que o entendimento de António Costa”, sustentou.

O raciocínio que fez “é plausível”, assegurou o líder dos sociais-democratas, “mesmo ganhando o PSD”.

Em 2015, a coligação Portugal à Frente (PàF), composta por PSD e CDS-PP, venceu as eleições legislativas com 36,86% dos votos.