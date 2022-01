​IL contra Livre. Alterações climáticas ou desenvolvimento económico? Qual vem primeiro?

Num debate civilizado, os líderes dos dois partidos, que nas últimas legislativas conseguiram pela primeira vez entrar no Parlamento, só concordaram em discordar. A Iniciativa Liberal acredita que a visão do Livre pressupõe uma “sociedade utópica” para o país.



Rui Tavares, fundador do Livre, coloca a economia verde como prioridade para Portugal. Além disso, considera que é necessário otimizar o potencial da força de trabalho para os microempresários ou para os trabalhadores independentes. “São pessoas que têm sempre a sensação que estão 80% do tempo a fazer aquilo em que não são boas. São os seus próprios contabilistas, juristas ou colaboradores”. Rui Tavares acredita que é preciso rentabilizar as capacidades de cada um através da especialização e coloca a emergência climática como o cerne da questão.

Já João Cotrim de Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal, não desvaloriza a necessidade de lutar contra o aquecimento global, mas prefere outra nomenclatura. “Não gosto da expressão emergência, porque nesses casos tendemos a aceitar todas as soluções”. O líder dos liberais defende que, para envergar por uma economia mais verde, é necessário satisfazer outras necessidades primeiro. “Atrevo-me a dizer que só fazendo a economia crescer é que é possível dar resposta aos desiquilibrios ambientais. Todos os países avançados nesse domínio, são países desenvolvidos. É nos países menos desenvolvidos que há as maiores catástrofes ambientais”, João Cotrim de Figueiredo finaliza “as pessoas não vão acudir a outras necessidades menos evidentes, se tiverem necessidades básicas por satisfazer”.

No diagnóstico dos problemas, os dois partidos aproximaram-se muitas vezes. Mas no momento de prescrever uma solução, voltaram sempre a afastar-se. É o caso do sistema tributário. Ambos os partidos defendem a sua simplificação. Mas para o fazerem, traçam caminhos diferentes. A Iniciativa Liberal acredita que baixar o IRS é a melhor forma para aumentar o salário médio em Portugal. Já o Livre vira-se para uma forma mais equitativa de taxação. “Se todos pagarem, podemos pagar menos”, referindo-se às maiores empresas europeias com domícilios fiscais que aliviam a tributação.

A habitação foi outro tema que deixou uma opinião em cada lado da mesa. Para baixar o preço das casas, o Livre propõe uma comparticipação do Estado (em formato de empréstimo) para a entrada da casa no banco, no momento da compra do imóvel.

A Iniciativa Liberal coloca antes o ónus no próprio mercado. “Há um desiquilibrio óbvio entre o número de casas que as pessoas procuram e o número de casas que estão à venda”. Para contrariar, João Cotrim de Figueiredo defende que o importante é baixar o preço das casas. Para isso, reforça a importância de aumentar a oferta “os imóveis do Estado que estão desocupado têm de ir para o mercado, os terrenos do Estado têm de ser utilizados. Os licenciamentos das autarquias têm de ser mais rápidos, e o IVA dos materiais de construção tem de baixar imediatamente”, sustenta o líder dos liberais.