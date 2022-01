Eduardo Cabrita investigado por homicídio negligente

O antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deverá ser constituído arguido por suspeitas do crime de homicídio negligente por omissão.

Segundo a CNN Portugal e a TVI, o Ministério Público determinou a reabertura do inquérito no caso do acidente mortal da A6, para investigar a conduta do antigo ministro.

A decisão foi tomada esta quarta-feira pelo diretor do DIAP de Évora e baseia-se no requerimento da Associação dos Cidadãos Automobilizados que se constituiu como assistente no processo, depois de ter apresentado uma reclamação à hierarquia do Ministério Público pelo facto de a acusação, que visou apenas o motorista, ser omissa em relação à conduta de Eduardo Cabrita, que seguia na viatura oficial que atropelou mortalmente um trabalhador da Brisa na A6 a 18 de junho de 2021.