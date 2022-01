Relação PS/BE. Um "obstáculo" chamado Costa e um tabu que começa em Pedro e acaba em Nuno Santos

No mesmo sentido vai Pedro Soares, antigo deputado do BE e atual crítico da liderança bloquista. “O Partido Socialista sempre bloqueou a chamada 'destroikização' da legislação laboral. Quando a Catarina Martins afirma isso, tem inteira razão ”. Mas também este ex-deputado prefere não discriminar. “ Não sei distinguir muito bem António Costa e Partido Socialista ”, esclarece Pedro Soares numa esplanada, em Lisboa.

Aqui o ex-deputado do BE prefere apontar ao partido todo e não ao primeiro-ministro : “António Costa é o secretário-geral do PS e o primeiro-ministro. Quando se está a falar dele, não se está a falar na pessoa. Está-se a falar do principal responsável das políticas do Governo”. Não tem sentido fazer uma “personalização ”, adianta Fernando Rosas.

Em entrevista à Renascença , Fernando Rosas concorda, mas não personaliza . Para este fundador do Bloco de Esquerda (BE), foi o PS que bloqueou as mudanças. “Há, da parte do PS, uma disposição que é ceder ao patronato no que respeita à manutenção da legislação laboral”.

Nessa altura criticou a ausência de propostas do Livre sobre esta matéria, mas a maior farpa foi dirigida ao secretário-geral do PS . “Até a UGT, que muitas vezes tem estado do outro lado, tem defendido retirar as regras da troika. O próprio líder dos sindicalistas do PS já veio dizê-lo. Há um obstáculo, chama-se António Costa ”, defendeu a líder partidária.

"Obstáculo Costa”. A expressão é da autoria de Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda, e foi utilizada no debate com Rui Tavares , do Livre, no passado dia 4 de janeiro na SIC Notícias, referindo-se à vontade de mudar a legislação laboral para subir o salário médio.





Pedro Nuno Santos - O "elefante na sala"

Numa altura em que já se debate, no espaço público, a sucessão de António Costa, Pedro Nuno Santos é um nome recorrente e inevitável. O atual ministro das Infraestruturas é reconhecido como tendo sido uma peça fundamental no sucesso da geringonça, verdadeiro ponta de lança das negociações com os parceiros de esquerda como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares nesse primeiro Governo de António Costa.

Questionados sobre se o desfecho poderia ter sido diferente com Pedro Nuno Santos à frente do PS, nenhum dos dois bloquistas quis abordar o tema.

Fernando Rosas lembra que o ministro “não está à frente do PS, portanto, não vale a pena fazer especulações. O PS é o responsável por acabar a geringonça e quis antecipar as eleições”, responde o historiador, sem fazer distinções. “Quem representa essa política é o chefe de Governo e secretário-geral do partido. O resto é com os socialistas, a vida interna do PS é a eles que diz respeito”, diz o fundador do Bloco de Esquerda.

Questionado se o desfecho do fim da geringonça poderia ter sido diferente se os protagonistas fossem outros, Pedro Soares, ex-deputado, atira um "eventualmente", acrescentando que “a política tem muito a ver com pessoas e com formas de estar. Portanto eu acredito que sim. Mas os protagonistas são os que são, e essa é a realidade das coisas”.

Pedro Nuno Santos pode ser um futuro reconciliador? O ex-deputado desvia-se. “Não me quero posicionar em relação a isso, apesar de toda a simpatia que tenho por ele. Tivemos vários processos negociais, no geral, correram bem. Mas não me vou pronunciar sobre matéria interna do PS”.