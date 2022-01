Legislativas. Marcelo falou com Jerónimo de Sousa e desejou rápida recuperação

"Ao tomar conhecimento da intervenção cirúrgica urgente a que Jerónimo de Sousa terá de se submeter, o Presidente da República falou telefonicamente com o secretário-geral do Partido Comunista Português, desejando que tudo corra bem e que possa ter uma rápida e boa recuperação, regressando logo que possível à sua importante atividade política e partidária", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet .

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou por telefone com o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, após saber que será submetido a uma intervenção cirúrgica urgente, e deseja-lhe rápida recuperação.

Durante a tarde, à saída do Museu de Marinha, em Lisboa, questionado pela comunicação social sobre o impacto da ausência de um líder partidário na campanha para as legislativas de 30 de janeiro, o chefe de Estado respondeu: "Eu sobre isso só queria dizer que falei com ele hoje telefonicamente, desejei-lhe as melhores felicidades".

"Sei bem o que são intervenções feitas em termos de minorar situações cardiovasculares. Mas obviamente que no caso do secretário-geral do PCP, naturalmente, com uma acuidade e uma complexidade porventura um bocadinho maiores. Desejo-lhe todas as felicidades e que recupere rapidamente na sua saúde, é aquilo que todos lhe desejamos, todos os portugueses", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, escusando-se a fazer mais comentários sobre este assunto.

De acordo com um comunicado divulgado pelo partido, o secretário-geral do PCP vai ser submetido a "uma intervenção cirúrgica urgente da estenose carotídea (à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições".