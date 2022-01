Legislativas. BE quer "comunicação massiva" sobre votação de pessoas em isolamento

O BE defendeu nesta segunda-feira uma diferenciação horária para pessoas em isolamento devido à Covid-19 e o reforço do voto antecipado como medidas a adotar nas eleições legislativas, apelando a uma "comunicação massiva e inequívoca".

“Nós achamos que é importante reforçar o voto antecipado e garantir condições para que haja uma diferenciação horária na votação no dia 30, de modo a promover as condições de segurança para as pessoas que vão votar e também garantir o direito inalienável de votação das pessoas que estão isolamento e infetadas”, defendeu a deputada bloquista Beatriz Gomes Dias.

A dirigente falava aos jornalistas no final de uma reunião com a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, que hoje está a ouvir os partidos com assento parlamentar sobre as condições para o exercício do voto nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

Beatriz Gomes Dias sublinhou a importância de divulgação destas medidas através de uma “comunicação massiva e muito inequívoca para que as pessoas entendam quais são as condições para irem votar e que votar vai ser seguro para todas as pessoas”.