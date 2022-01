Sondagem. PSD reduz fosso e está a seis pontos do PS

No espaço de 12 meses, o PSD reduziu quase para metade a desvantagem para o PS, que também divulgou a versão integral do seu programa eleitoral . Em janeiro de 2021, os socialistas tinham 39% e os sociais-democratas 28%.

O PSD, que apresentou esta sexta-feira o seu programa eleitoral , sobe dois pontos, para 32%. A diferença de seis pontos é a menor desde as eleições legislativas de 2019.

Na sondagem divulgada esta sexta-feira, a CDU sobe um ponto, para 6%, e alcança o Bloco de Esquerda.

A Iniciativa Liberal e o Chega estão empatados, com 5% das intenções de voto, o PAN desce um ponto para 2% e é apanhado pelo CDS, enquanto o Livre, de Rui Tavares, consegue 1%.

Nesta sondagem da Universidade Católica, para o Público, RTP e Antena 1, um total de 73% dos inquiridos acredita que o desfecho mais provável nas eleições de 30 de janeiro é uma vitória do PS. Por outro lado, 48% preferem uma maioria absoluta, contra 45% que aposta num futuro Governo de alianças.

Com este novo inquérito de opinião, o agregador de sondagens da Renascença estima que, se as eleições fossem hoje, o PS venceria, sem maioria absoluta, com 37,7% dos votos.

De acordo com este modelo, disponível numa página interativa da Renascença, com atualização diária, o Partido Socialista segue na frente, com pouco mais de sete pontos percentuais de avanço sobre o PSD, que soma agora 30,5% das intenções de voto estimadas.