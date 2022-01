PSD quer rever a Lei da Imigração com inspiração nos EUA

O programa eleitoral do PSD, apresentado esta sexta-feira, defende a revisão da Lei da Imigração inspirada nos Estados Unidos, com a adoção de um sistema de pontos e de "carta verde".

O partido liderado por Rui Rio quer criar uma Agência para as Migrações, uma fusão entre a recém criada Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, no contexto da reforma do SEF, e do Alto Comissariado para as Migrações.

A nova Agência para as Migrações estará "essencialmente focada na atração e retenção de talento em Portugal". O talento tanto pode ser estrangeiro como originário no retorno de portugueses no estrangeiro, refere o documento.

"Portugal é um país que se tem revelado acolhedor de milhares de imigrantes e refugiados. Porém, ao bom acolhimento nem sempre tem correspondido idêntica abertura à sua integração e fixação. Subsistem bolsas de pobreza e de exclusão que urge eliminar", refere o programa eleitoral do PSD.

Os sociais-democratas consideram que Portugal "pode ser um exemplo de acolhimento e integração de migrantes, estruturando uma sociedade cosmopolita, tolerante e multicultural, com elevados indicadores de integração social".

O programa eleitoral do PSD considera que é preciso "conceber políticas de imigração consistentes e estáveis que respondam aos previsíveis déficits de recursos humanos que já estamos a enfrenta".