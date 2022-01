PS quer utilizar impostos para valorizar salários

Para a área da saúde e tendo em conta a dificuldade durante a pandemia em enquadrar algumas decisões, o PS quer agora fazer "aprovar uma lei de emergência em saúde pública, a partir dos trabalhos preparatórios já levados a cabo pela comissão independente designada para o efeito, com vista a qualificar e robustecer o enquadramento jurídico que sustenta as medidas de prevenção, controlo e mitigação decretadas pelas autoridades de saúde".

Poucas horas antes de Rui Rio falar publicamente sobre o programa eleitoral, o PS publicou no site do partido o seu próprio documento e, para além do já conhecido objetivo de aumento do Salário Mínimo Nacional, pelo menos, até aos 900 euros em 2026, os socialistas avançam com outras promessas de valorização dos salários médios através dos impostos. Mas já lá vamos.

Precisamente no dia em que o PSD divulgou e apresentou o programa eleitoral, em Lisboa, o PS libertou na íntegra o documento programático com que se apresenta às legislativas de janeiro, quatro dias depois do líder socialista António Costa ter apresentado as linhas gerais.

Fica ainda garantida a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde e a promessa de "implementar o regime de trabalho em dedicação plena" dos médicos e tal como tinha sido anunciado pela ministra da saúde, a medida será "de aplicação progressiva, a iniciar pelos trabalhadores médicos numa base voluntária e de compromisso assistencial, com negociação sindical do acréscimo do período normal de trabalho semanal em vigor, do acréscimo remuneratório e do regime de incompatibilidades".

Ainda na área da saúde, no que diz respeito aos cuidados paliativos, o PS compromete-se a "aumentar o número de camas de cuidados paliativos de baixa complexidade, na Rede Nacional de Cuidados Paliativos, em todas as regiões", falando no reforço da "dotação de recursos humanos", na sua "formação específica e valorização profissional".

Salários e impostos

O documento do PS prevê ainda mexidas na área fiscal. Para além da redução dos escalões do IRS, falando-se na "criação de um quadro fiscal adequado para que as empresas assegurem, a par da criação de emprego líquido, políticas salariais consistentes em termos de valorização dos rendimentos e de redução das disparidades salariais, centrado na valorização dos salários médios".

Na área fiscal o programa eleitoral do PS, que tem um total de 121 páginas, prevê dar continuidade ao que já estava previsto aquando das negociações do Orçamento do Estado para este ano, ou seja, a revisão dos escalões do IRS "de forma a desagravar os impostos sobre o rendimento das classes médias e assegurar uma maior equidade no tratamento de todos os tipos de rendimentos". Não fica, porém, descrito no documento qual o número de escalões a fixar, nem são apresentadas as contas do desdobramento.

Os socialistas querem ainda "continuar a valorização do mínimo de existência e correção de elementos de regressividade que desincentivam o aumento de rendimento dos trabalhadores, em particular dos salários próximos do Salário Mínimo Nacional".