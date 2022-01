​Mota Pinto à Renascença. Chega pode viabilizar Governo PSD sem "preço político" para Rio

O dirigente social-democrata recorda que "nos Açores não há propriamente um acordo tão profundo e extenso como o que havia com a geringonça", acrescentando que aí "o Chega teve que optar se queria que o PS queria continuasse no Governo ou viabilizar um Governo do PSD".

No programa "Casa Comum" da Renascença , Paulo Mota Pinto pegou no caso dos Açores, em que José Manuel Bolieiro assinou um acordo com o Chega de forma a viabilizar um governo do PSD, para dizer que o mesmo poderá acontecer após as eleições legislativas de 30 de janeiro.

Rui Rio já por várias vezes afastou o cenário de uma coligação com o Chega, mas fica aberta a porta para a viabilização de um Governo minoritário do PSD, com o presidente da mesa do Congresso social-democrata a não ver qualquer problema nisso.

Aliás, no frente-a-frente com Ventura na SIC, Rui Rio desafiou mesmo o presidente do Chega a dizer o que faria no caso de o PSD ganhar as eleições sem maioria, apresentar-se no parlamento com um programa de governo e sujeitar-se a uma moção de rejeição da esquerda.

Nesse caso, Ventura viabiliza ou rejeita uma moção destas? Rio ficou sem resposta, mas é nisto que a direção nacional social-democrata parece estar apostada e estas declarações de Mota Pinto apontam para aí.

PSD totalmente contra a prisão perpétua

No "Casa Comum" desta quarta-feira, Paulo Mota Pinto foi ainda questionado sobre a alegada ambiguidade de Rui Rio sobre um eventual regresso da prisão perpétua em Portugal proposto pelo Chega. O presidente da mesa do Congresso do partido vem agora garantir que "a posição política do PSD é a rejeição total, frontal e absoluta da introdução da prisão perpétua".

Se Rio fez questão de puxar do direito comparado e de falar do exemplo alemão em que esta figura existe mas pode ser comutada após um determinado período de cumprimento de pena de prisão, Mota Pinto, jurista conceituado de Coimbra e que já esteve no Tribunal Constitucional, diz-se convicto que "não há necessidade no Direito português [uma vez que] Portugal é um dos países mais pacíficos do mundo".

Um argumento utilizado, de resto, por dirigentes do PS para atirar ao líder do PSD, com Mota Pinto a admitir que este é um tema "que só tem sido trazido para a mesa das questões políticas por movimentos radicais".

Mota Pinto sai em defesa de Rio argumentando que o líder do PSD "fez a distinção de diversos modelos e não aceitou nenhum daqueles que permitisse a prisão perpétua", criticando a "manobra lamentável de distorção do Partido Socialista de rasgar as vestes em público, dando grande alarde a essa proposta, como se o PSD e Rui Rio tivessem admitido a prisão perpétua revisível".

Para acabar com as dúvidas, o dirigente social-democrata e jurista despacha o assunto e garante que "esta é a posição clara do PSD e também é a minha posição pessoal".