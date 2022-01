Rio responde a PS e Chega. "É a vantagem de estar ao centro"

Veja também:

O presidente do PSD, Rui Rio, respondeu hoje com ironia às críticas de PS e do Chega, que o acusaram à vez de estar demasiado próximo do outro partido, dizendo que "é a vantagem de estar ao centro".

"O PS diz que eu estou nos braços do Chega e o Chega diz que eu estou nos braços do PS. É a vantagem de estar ao centro. Somos muito abraçados", ironizou Rio, numa publicação na sua conta da rede social Twitter, um dia depois do debate com o líder do Chega, André Ventura, transmitido pela SIC.

Nessa ocasião, foi Ventura que, por várias vezes, o acusou de querer ser "vice-primeiro-ministro" do secretário-geral do PS, António Costa, e de preferir "meter-se nos braços" do socialista do que procurar entendimentos com o Chega.

Pouco depois do final do debate, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, acusava Rui Rio de ceder ao populismo ao "negociar em direto e ao vivo" com o líder do partido Chega, André, admitindo até "ceder na proibição da prisão perpétua".