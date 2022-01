PS acusa Rio de ceder ao populismo por "negociar em direto" com André Ventura

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, acusou esta segunda-feira Rui Rio de ceder ao populismo ao "negociar em direto e ao vivo" com o líder do partido Chega, André Ventura, admitindo até "ceder na proibição da prisão perpétua".

"Hoje o doutor Rui Rio cedeu ao populismo e atravessou uma fronteira daquilo que é aceitável, em face dos nossos valores constitucionais. Nos Açores fizeram-no às escondidas, hoje foi às claras... Não pode dar o dito por não dito", afirmou à agência Lusa José Luís Carneiro.

De acordo com o secretário-geral adjunto do PS, Rui Rio "ultrapassou todos os limites dos fundamentos dos valores constitucionais" de Portugal.

"O doutor Rui Rio esteve hoje a negociar em direto e ao vivo com o doutor André Ventura e admitiu ceder numa matéria tão sensível como a prisão perpétua. Para quem vê e para quem ouve, custa a acreditar, mas depois de vermos e de ouvirmos não podemos ignorar", apontou.

José Luís Carneiro lembrou ainda que Rui Rio, há dias, tentou "estabelecer uma fronteira de higiene democrática, dizendo que não teria aproximações ao Chega".

O debate entre Rui Rio e André Ventura, transmitido na SIC, ficou dominado pelos cenários de governabilidade após as eleições de 30 de janeiro, com o líder do Chega a acusar o presidente do PSD de querer ser "o vice-primeiro-ministro de António Costa".