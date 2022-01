Prisão perpétua, "mulheres de burca" e "desinformação". Costa e Rio em guerra no Twitter

Veja também:

É mais um episódio no autêntico “pingue-pongue” de acusações entre as lideranças do PS e do PSD por causa da discussão em torno de um hipotético regresso da pena de prisão perpétua, tema atirado na segunda-feira pelo líder do Chega, André Ventura, para o debate televisivo na SIC com Rui Rio.



Desta feita é José Silvano, o secretário-geral do PSD, a vir a terreiro defender o líder do partido, acusando António Costa de, na mensagem vídeo que divulgou esta terça-feira sobre o assunto, ter agido "numa clara tentativa de enganar os portugueses" ao colocar na "boca" de Rio o que este "nunca disse".

Rui Rio já tinha respondido na rede social Twitter à mensagem de Costa, em que o secretário-geral do PS o acusava de "conveniência ou necessidade eleitoral" por no debate ter dado uma resposta ambígua a Ventura sobre esta matéria, dizendo com ironia que "a continuar a deturpar desta forma o que digo, mais uma semana e o Dr. António Costa pode estar a acusar-me de defender que as mulheres devem andar de burca".