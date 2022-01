Geringonça 2.0? "Essa solução não dá confiança", diz Costa a Jerónimo

António Costa diz não ter confiança numa reedição da solução governativa saída das legislativas de 2015.

Questionado, esta terça-feira à noite, no debate com Jerónimo de Sousa, na TVI, sobre uma possível nova ‘geringonça’, o primeiro-ministro e líder socialista sublinhou que esse não é um modelo estável de governação, no quadro da rejeição do Orçamento do Estado para este ano.

"Não sinto confiança para dizer que essa é uma solução estável. Essa solução não dá confiança.", afirmou perentoriamente na cara do líder comunista.

E acrescentou: a maioria do PS é “a solução segura e certa”

Do outro lado da mesa, o líder comunista acusou o PS de ter preferido ir para eleições, em vez de atender às exigências apresentadas no período de negociação orçamental.

Ao longo dos 25 minutos do debate, António Costa não poupou nas críticas ao PCP pelo chumbo do Orçamento do Estado para este ano e classificou o voto dos comunistas com um "ato irresponsável". E insistiu que, "agora, o país precisa é de uma maioria que dê estabilidade".

Ao que Jerónimo de Sousa contrapôs, referindo que o primeiro-ministro podia ter dito mais cedo que queria uma maioria absoluta do PS.