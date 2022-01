​Costa ataca "conveniência ou necessidade eleitoral" de Rio sobre prisão perpétua

Veja também:

António Costa aproveita a posição algo ambígua de Rui Rio sobre a pena de prisão perpétua, no debate da SIC desta segunda-feira com André Ventura do Chega, para passar ao ataque ao líder do PSD, a quem exige "linhas vermelhas inultrapassáveis".



André Ventura atirou para o debate um hipotético regresso da pena de prisão perpétua para crimes violentos e Rui Rio não recusou taxativamente esta prática, limitando-se a descrever as diferenças entre o que prevê o líder do Chega e o que existe em países europeus como a Alemanha, que aceita esta figura penal com possibilidades de ser comutada após um período mínimo de prisão.

Ora, o líder do PS agarra-se a esta posição de Rui Rio para salientar que "em circunstância alguma" se pode "ceder nos princípios ou nos valores", atirando ao líder do PSD que "o combate ao populismo exige linhas vermelhas inultrapassáveis".