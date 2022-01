Cem nomes apelam a uma maioria plural de esquerda

A um mês das eleições legislativas cem personalidades assinam uma carta aberta, onde apelam aos eleitores para, no dia 30 de janeiro, garantirem com o voto uma maioria de esquerda na Assembleia da República.

Na missiva, a que a Renascença teve acesso, os signatários - todos apoiantes da geringonça - lembram que em 2015 “os entendimentos à esquerda permitiram reverter medidas socialmente injustas e economicamente contraproducentes impostas pela troika e pelo Governo de direita”.

As cem personalidades, todos sem militância partidária, dizem ainda que a solução encontrada depois das legislativas de 2015 mostrou que foi possível fazer convergências à esquerda e que os progressos políticos não teriam sido possíveis sem o “empenho do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV, no quadro de uma maioria parlamentar de esquerda com o PS” lê-se no documento.

Nesta carta, os subscritores avisam que o partido socialista sozinho não vai conseguir concretizar uma agenda socioeconómica mais ambiciosa.

Entre os signatários estão escritores, professores universitários, artistas plásticos, médicos, enfermeiros, sindicalistas e músicos que defendem um Serviço Nacional de Saúde publico e universal que valorize os profissionais de saúde e defendem ainda a reversão das leis laborais do tempo da troika considerando que a evolução da economia do país não se pode assentar em baixos salários e na precariedade.

Os signatários alegam que para alcançar estes objetivos só é possível “se garantirmos e reforçarmos a diversidade e pluralidade do campo da esquerda”. Lembram que em 2015 não foi o partido mais votado, o PSD, que acabou por formar Governo e que a reedição de um bloco central entre PS e PSD só pode ser evitada se o voto nos partidos de esquerda for reforçado.

Em declarações à Renascença, um dos subscritores desta carta, o professor universitário Ricardo Paes Mamede diz que em 2015 muito poucos acreditavam na solução que foi encontrada e que apesar do chumbo do Orçamento de Estado, não vê entraves a um novo entendimento entre a esquerda no parlamento para dar seguimento às políticas que foram adotadas. Revela ainda que “os subscritores desta carta estão convictos que é melhor para a governação e para uma agenda de esquerda haver pluralidade e que um Governo de maioria absoluta nunca teria essa pluralidade” refere.

Entre os cem signatários estão: Álvaro Siza Vieira (arquiteto); Ana Benavente (socióloga); Ana Drago (socióloga); Ana Luísa Amaral (poetisa); António Pinho Vargas (compositor); Boaventura Sousa Santos (professor universitário); Constança Cunha e Sá (jornalista); Cláudio Torres (arqueólogo); Daniel Oliveira (jornalista Guadalupe Simões (enfermeira e sindicalista); Henrique Barros (médico de saúde pública); Joana Craveiro (encenadora e dramaturga); João Fazenda (ilustrador); José Aranda da Silva (ex-bastonário da Ordem dos Farmacêuticos); José Carlos Martins (enfermeiro e membro da CE CGTP-IN); José Luís Peixoto (escritor); Manuel San-Payo (artista plástico); Mário de Carvalho (escritor); Mário Laginha (músico); Paulo Pedroso (sociólogo); Pedro Abrunhosa (músico; Pilar del Rio (jornalista); Ricardo Paes Mamede (professor universitário); Rogério Moreira (gestor); Sérgio Tréfaut (realizador); Teresa Villaverde (cineasta); Tiago Rodrigues (encenador Vitorino Salomé (músico).