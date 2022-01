Portugal pode atingir 100 mil casos diários e ter meio milhão de eleitores confinados nas legislativas

Veja também:

Portugal poderá ter mais de meio milhão de pessoas confinadas na semana das eleições legislativas, que decorrem no dia 30 de janeiro. A estimativa é avançada à Renascença por Carlos Robalo Cordeiro, membro do grupo de peritos da Ordem dos Médicos e do Instituto Superior Técnico.



Carlos Robalo Cordeiro aponta para a possibilidade do nosso país chegar a um pico de 100 mil casos diários de Covid-19 entre os dias 20 e 24 de janeiro.

“Entre os dias 20 e 24 de janeiro admitimos que possa dar-se o pico desta onda com um número de casos que vai sendo crescente até lá (dia 24) e que aí pode chegar aos 100 mil por dia”, refere o especialista.

Carlos Robalo Cordeiro alerta que, neste contexto de pico da pandemia, “evidentemente que a pressão nos hospitais vai acontecer e prevê-se que os internamentos em enfermaria possam ser o dobro do que são hoje, podendo chegar a cerca de 2.200, e a pressão sobre os cuidados intensivos e as consequências em termos de óbitos não são obviamente tão severas”.

Esta segunda-feira, Portugal registou o maior número de pessoas internadas desde março de 2021.

O diretor do serviço de pneumologia do Centro Hospitalar de Coimbra defende, por isso, a necessidade de se continuar a apostar na vacinação, e lembra que “nós temos mais de 200 mil pessoas com mais de 70 anos sem a dose de reforço da vacina” e que “há uma franja da população não vacinada”.