Mensagem de Ano Novo. Costa faz como Marcelo e pede "Governo estável" para quatro anos

Um dia depois do Presidente da República ter dito ao país na mensagem de Ano Novo que é preciso "virar a página" e que este é o tempo de "decidir a Assembleia da República e o Governo para os próximos quatro anos", o secretário-geral do PS e Primeiro-ministro usa praticamente as mesmas expressões numa mensagem divulgada este domingo na rede social Facebook. Numa curta declaração de um minuto, António Costa diz aos militantes e simpatizantes do PS que no final deste mês o país vai "decidir que Governo" quer e alerta para a necessidade de "um governo estável para os próximos quatro anos" para que não se ande "de crise em crise".

Costa avisa ainda que um Executivo para uma legislatura inteira é necessário para que o país não volte "a ter sobressaltos políticos em momentos tão dramáticos" como o que está a ser vivido "no combate à pandemia", num dia em que o país registou mais 11.080 casos ativos de Covid-19 e 14 mortes.

De resto, o paralelismo com a mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa é claro, e em jeito de resposta e concordância com o Presidente da República, o líder socialista conclui que "há mais vida para além desta pandemia" e que é preciso "virar esta página" em que o país vive comparando com o que diz ter sido o virar de "página da austeridade".