CDS tem 12 exigências para fazer parte dum Governo de direita

Na mensagem de Ano Novo do CDS fica o recado de Francisco Rodrigues dos Santos a Rui Rio: Sem o CDS não haverá Governo de direita. Os centristas aproveitaram para dar a conhecer as suas 12 exigências.

Lembrou que muitos falam das “linhas vermelhas” para viabilizar governos ou orçamentos, mas “o CDS brinda com as linhas azuis da negociação do próximo Governo de direita”.

Quanto aos que dizem que o partido vai acabar, o presidente centrista pede que “não deitem foguetes antes da festa, porque não haverá Governo de direita em Portugal sem o CDS”.

Entre as 12 exigências do CDS para fazer parte de um Executivo de direita está o não deixar avançar a eutanásia, a privatização da TAP, tornar a disciplina de “cidadania” optativa e respeitar a tauromaquia com a descida do IVA para os 6%.



Além disso exigem a já proclamada medida de uma via verde da Saúde, “para que os doentes possam escolher livremente o hospital onde querem ser tratados”.