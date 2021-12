Municípios devem garantir condições para que todos possam votar, avisa Marcelo

O Presidente da República antecipa umas eleições com um maior número de pessoas em isolamento do que nas últimas Presidenciais. Por isso, Marcelo diz que se exige às autarquias “estruturas antecipadas, porque, no ano passado, foi tudo em cima da hora”.

“À primeira vez foi um pouco o improviso. À segunda, a pressão é maior, mas temos de estar organizados para isso”, conclui.

Em declarações aos jornalistas, após uma visita a famílias migrantes no Centro Social e Paroquial da Costa de Caparica, Marcelo disse acreditar que a próxima campanha eleitoral vai ser melhor do que a das Presidenciais.

“A campanha que eu tive em janeiro do ano passado era com um galope impressionante do número de mortos e de internados e, mesmo assim, foi feita. Mas foi, sobretudo, uma campanha de debates televisivos e radiofónicos. Este ano vai ser um pouco assim, mas há mais espaço para mais campanha do que no ano passado”, explicou o Presidente da República.

O Chefe de Estado não quis antecipar o resultado das eleições, mas sublinhou que “o importante é que se consiga conciliar a pluralidade de opiniões, com uma previsibilidade na vida política. Todos queremos não ter eleições todos os anos ou de dois em dois anos”.