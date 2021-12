Paulo de Morais defende adiamento das legislativas. Pandemia "vai distorcer completamente" o resultado

A um mês das eleições legislativas, Paulo de Morais defende um adiamento da ida às urnas.

Em causa está a espiral de infeções e de isolamentos profiláticos motivados pela Covid-19 e que poderão impedir centenas de milhar de eleitores de exercerem o seu direito de voto.

Em declarações à Renascença na qualidade de matemático, o ex-candidato presidencial Paulo de Morais antecipa que “o facto de haver centenas de milhar de portugueses em confinamento ou, mesmo, infetados com Covid, vai distorcer completamente o resultado das eleições”.

Aquando das eleições últimas eleições presidenciais, em janeiro deste ano, mais de 130 mil eleitores não puderam votar por estarem doentes com Covid-19 ou em quarentena.

Segundo as projeções de alguns especialistas, perante a avalanche diária de novos casos, no final de janeiro esse número poderá ser ainda mais elevado. E as eleições legislativas estão marcadas para 30 de janeiro.

Para Paulo de Morais, faria sentido adiar o ato eleitoral, “porque as eleições não são verdadeiramente democráticas quando todos os cidadãos devidamente inscritos, recenseados, em condições de votar, não podem exercer o seu direito de voto. Ou seja, o princípio 'um homem, um voto' não se vai verificar nas próximas eleições legislativas”.

“Se os partidos ditos democráticos o fossem efetivamente, defenderiam o adiamento das eleições”, conclui.