Nova sondagem dá vitória ao PS. PSD encurta distâncias e maioria de esquerda contrai

Uma nova sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e o Expresso dá vitória ao PS, com 38% das intenções de voto, mas o PSD reduz a desvantagem e fica-se pelos 31%.

Os socialistas caem dois pontos, para os 38%. Mesmo assim, o valor está acima do resultado das últimas legislativas.

A vantagem é agora de sete pontos em relação ao PSD, que depois das diretas cresce nas intenções de voto.

Todos sobem à direita, em comparação com sondagens anteriores, com exceção do Chega, que fica com 7%.

À esquerda, a CDU mantém os 6% que conquistou nas últimas legislativas e o Bloco de Esquerda estabiliza nos 5%, quase metade do resultado de 2019. Qualquer um deles chegaria para o PS formar Governo.



A maioria dos votos mantém-se à esquerda, segundo a sondagem, mas é uma maioria menor em relação às legislativas de 2019.

Incluindo o PAN, os partidos à esquerda reúnem 51% dos votos contra 44% da soma dos partidos à direita.



47% dos inquiridos desta sondagem prefere que não haja uma maioria absoluta, enquanto 40% acreditam que é a melhor solução.