Covid-19. PSD acusa Governo de falta de planeamento e defende revisão das normas da DGS

O PSD acusou nesta quarta-feira o Governo de "falta de planeameno e de gestão" da pandemia e defendeu a revisão das normas da Direção-Geral de Saúde face ao grau de infecciosidade e da menor gravidade da variante Ómicron.

Em conferência de imprensa, no Porto, o coordenador nacional do Conselho Estratégico Nacional para a Saúde do PSD, António Araújo, disse ter "consciência de que, face ao elevado grau de infecciosidade da variante Ómicron e ao elevado número de testes que se tem realizado, é natural que haja um aumento de casos" de Covid-19, e afirmou-se "extremamente preocupado" com a "falta de planeamento e de gestão desta crise".

Reflexos disso são, apontou, "a falta de resposta de linha SNS 24", mas também as "normas de orientação que a linha tem dado aos cidadãos que a ela recorrem, endereçando muitos deles com sintomas muito ligeiros ou assintomáticos para os serviços de urgência, aumentando o número de falsas urgências e aumentando também a pressão nos serviços de urgência".