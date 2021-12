Explicador. Já estão abertas as inscrições para o voto antecipado

Segundo as informações disponibilizadas no site da Comissão Nacional de Eleições, a Secretaria-Geral do MAI deve comunicar aos presidentes de câmara a lista dos eleitores e enviar os boletins de voto até ao dia 22 de janeiro de 2022. O voto antecipado em mobilidade decorre no domingo, dia 23 de janeiro.

As eleições legislativas estão marcadas para o dia 30 de janeiro de 2022, mas é possível votar antecipadamente, por causa da pandemia ou em mobilidade. Para tal, é necessário fazer inscrição na plataforma eletrónica disponibilizada para o efeito pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. E as datas já estão definidas.

Por causa da pandemia, os eleitores que estão em confinamento obrigatório e os internados em lares e outras instituições similares podem também votar antecipadamente e têm de fazer a inscrição no portal do Voto Antecipado, entre os dias 20 e 23 de janeiro.

O voto antecipado em mobilidade foi alargado a todos os eleitores recenseados no território nacional. Vai ter lugar no dia 23 de janeiro, um domingo, numa mesa de voto a constituir em cada município e escolhida pelo eleitor. Segundo as informações disponibilizadas no site o Ministério da Administração Interna vai existir uma mesa de voto antecipado em cada município do continente e das Regiões Autónomas.

Os eleitores que por força da pandemia estão em isolamento obrigatório podem votar antecipadamente, desde que estejam recenseados no concelho da morada do local onde estão a cumprir o confinamento.

Neste último caso o pedido pode ser feito, para além da plataforma eletrónica, na junta de freguesia correspondente à morada do recenseamento por quem, mediante exibição de procuração simples, acompanhada de cópia do documento de identificação civil do requerente, represente o eleitor.

As eleições legislativas realizam-se a 30 de janeiro. Os portugueses vão escolher a composição da Assembleia da República de onde sairá o próximo Governo. As listas dos candidatos a deputados são publicadas na internet até ao dia 12 de janeiro.