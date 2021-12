Mensagem de Natal de António Costa em modo pré-eleitoral e "contido". "Guerra" à pandemia "ainda não acabou"

Pelo segundo ano consecutivo, o primeiro-ministro centra a habitual mensagem de Natal nos alertas de combate à pandemia, avisando que "a guerra ainda não acabou", apesar da "notável operação de vacinação", deixando um agradecimento a "todos os profissionais de saúde", que considera terem sido "mais uma vez inexcedíveis", vincando mesmo o papel "muito especial" dos enfermeiros neste processo.

Numa mensagem gravada na residência oficial, em São Bento, e divulgada este sábado à noite, António Costa encheu-se de cautelas, admitindo que "teria muito mais a dizer" ao país para além dos pouco mais de cinco minutos da gravação, mas reconhece que "neste período pré-eleitoral o primeiro-ministro tem um especial dever de ser contido". Contenção pré-eleitoral, sim, mas Costa não deixa de referir "a vivência tão intensa destes dois anos", assume-se à frente do "posto de comando" e pede que o país não pode "perder o foco no esforço nacional de recuperação", puxando até dos galões ao referir que esse "esforço" é necessário "apesar do emprego já ter recuperado plenamente e de termos retomado um crescimento robusto". Não admitindo erros, como fez na mensagem de Natal de 2020, o primeiro-ministro concede que, "seguramente, não conseguimos chegar sempre a tempo, nem sarámos ainda todas as feridas", apelando à "confiança" de cada português na capacidade de "se superar, de encarar o futuro com esperança, continuando a ser extraordinário nos tempos de normalidade e tranquilidade por que todos ansiamos".



"Seguramente, não conseguimos chegar sempre a tempo, nem sarámos ainda todas as feridas"

"Confiança", é de resto uma palavra que o primeiro-ministro usa outras vezes nesta mensagem de Natal. A "confiança" que diz ter "no nosso SNS", referindo ainda esse "gesto da maior importância para reforçar a confiança e a motivação de todo o País" que foi o arranque do processo de vacinação com o "primeiro vacinado, o Professor António Sarmento, médico veterano do Hospital de São João", e que deu, segundo Costa, "a todos o exemplo do que era necessário fazer". O primeiro-ministro faz as contas e o balanço a esse processo de vacinação, referindo que "quase toda a população maior de 12 anos está vacinada, dois milhões e meio de pessoas já receberam a dose de reforço e iniciámos a vacinação das crianças dos 11 aos 5 anos", mas, lá está "a guerra ainda não acabou". Fica, por isso, o apelo do primeiro-ministro de que "é fundamental acelerar a vacinação à escala global e prosseguir o reforço vacinal em Portugal", sem, contudo, deixar quaisquer previsões ou números sobre esse "reforço". "Confiança", sim, mas que ninguém baixe a guarda, alerta Costa. Este é "mais um Natal que temos de viver com todas as cautelas", o que, admite, "nem sempre é fácil", com o primeiro-ministro a deixar o seu próprio exemplo de "há um ano" em que passou a noite da Consoada "em solidão, em isolamento profilático" na residência oficial em São Bento, longe da família.

"É fundamental acelerar a vacinação à escala global e prosseguir o reforço vacinal em Portugal"