Associação Zero quer que Portugal seja uma "economia para o bem-estar"

A associação ambientalista Zero lançou, esta sexta-feira, um manifesto com mais de 120 ideias de sustentabilidade para serem discutias no âmbito da campanha para as legislativas.

A pouco mais de um mês das eleições, em declarações à Renascença, o presidente da Zero, Francisco Ferreira, explica algumas das propostas que querem ver debatidas.

"Colocamos questões como a necessidade de Portugal se assumir como uma economia para o bem-estar. Gostaríamos, em linha com a Lei de Bases do Clima, de antecipar a naturalidade climática", sublinha.