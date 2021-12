Num ano “muito estranho”, Marcelo pede atenção especial à saúde mental

O ano de 2021, que agora está a terminar, foi "muito estranho", classifica Marcelo Rebelo de Sousa num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no jornal “Público”. Para o Presidente da República, “não está devidamente medido o efeito da pandemia na saúde mental das pessoas”.



Sem desvalorizar a pandemia, o chefe de Estado aponta que "a saúde mental tem sido tempo demais o irmão pobre da saúde em Portugal". Marcelo deu alguns exemplos que o preocupam.

"Nos mais jovens: telescola, escola presencial, telescola, escola presencial, fecho mais cedo ou recomeço mais tarde. Mas depois nas famílias, nas comunidades, nos clubes, nas associações, na sociedade civil, o que isso mexeu com as pessoas, o que isso descompensou as pessoas", prosseguiu.

Marcelo Rebelo de Sousa defende que, "sendo o ano que por aí vem um ano de inúmeros desafios, também entre nós esse desafio da saúde mental não pode ser esquecido".

Nesta coluna de opinião, o Presidente sublinha que “a questão sanitária toda ela é grave. Porque para acorrer à pandemia, ao vírus, houve que atrasar o que seria uma marcação, o que seria uma consulta, o que seria uma cirurgia. E não é uma, são milhares, de milhares, de milhares”.