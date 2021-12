Marcelo nomeia Gouveia e Melo para chefe da Armada

O segundo mandato do almirante Mendes Calado chega ao fim alguns meses mais cedo. A Presidência diz que esta solução aconteceu "de acordo com disponibilidade manifestada pelo Senhor Almirante CEMA".

Marcelo Rebelo de Sousa aceitou as propostas de exoneração do almirante António Maria Mendes Calado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) e a nomeação de Gouveia e Melo, ex-coordenador da "task force" de vacinação contra a Covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa, chefe-supremo das Forças Armadas, "agradece e louva o muito qualificado desempenho do Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, aliás, no quadro de uma carreira brilhante, e condecora-o com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo", sublinha o comunicado de Belém.

"Na sequência da citada exoneração, e sob proposta do Governo, com parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e após audição do Conselho do Almirantado, o Presidente da República vai nomear Chefe do Estado-Maior da Armada o Senhor Vice-Almirante Henrique de Gouveia e Melo e promovê-lo ao posto de Almirante", conclui a Presidência da República.



Marcelo dá luz verde à proposta do Governo, que recomendou Gouveia e Melo para o cargo de chefe de Estado-Maior da Armada. A proposta dirigida ao Presidente da República foi aprovada esta quinta-feira, em conselho de ministros.

Gouveia e Melo já era apontado à chefia da Armada desde o final de setembro, quando uma fonte próxima do processo e ligada à Defesa Nacional avançou a notícia à agência Lusa.

Perante a divulgação da notícia, o Presidente da República convocou uma reunião de emergência com o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Defesa, João Cravinho. Segundo nota publicada na altura no site da Presidência, "ficaram esclarecidos os equívocos suscitados".



Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa aludiu a "três equívocos" na notícia sobre a alegada exoneração do chefe do Estado-Maior da Armada, António Mendes Calado, e a sua substituição pelo antigo coordenador da "task force" de vacinação contra a Covid-19, sublinhando que a palavra final é sua.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou, na altura, que Mendes Calado mostrou "lealdade institucional" e que "a última palavra é do Presidente da República".