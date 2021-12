"Desta vez precisamos mesmo de ganhar com maioria", pede António Costa

Numa mensagem de campanha do Partido Socialista, António Costa considera que "desta vez, precisamos de ganhar com maioria" as eleições legislativas.

O primeiro-ministro pede, por isso, num vídeo publicado no Facebook, esta quinta-feira, "garantir ao PS estabilidade por uma ação governativa de quatro anos".

"Dar força ao PS para podermos continuar a combater com sucesso a pandemia, recuperar a economia, garantir um país próspero, justo inovador. Onde todos possoa viver melhor e com melhores salários", aponta.

António Costa realça que as eleições "nunca estão antecipadamente ganhas" e apela, por isso, a uma mobilização para "todos irem votar".

"E juntos, nós seguimos e conseguimos", conclui, usando o slogan escolhido pelo PS para as legislativas de 2022.