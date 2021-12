PAN pede apoios para bares e discotecas

Veja também:

O PAN pediu hoje apoios para as famílias e o setor dos bares e discotecas, que vão voltar a encerrar devido à pandemia de covid-19, e apelou aos portugueses que "sejam responsáveis" e se testem.

"Compreendemos que há a necessidade da adoção de algumas medidas e a preocupação que desde o primeiro momento transmitimos ao Governo é que existam os correspondentes apoios sociais, em particular para os bares e as discotecas, que vão ter de encerrar, mas também para as famílias, quer no apoio às creches, quer no apoio para ficarem em casa com as crianças sempre que assim seja necessário por força do contexto sanitário", afirmou a porta-voz.

Inês Sousa Real falava à agência Lusa numa reação às novas restrições hoje anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, no âmbito da covid-19, que passam pela antecipação do período de contenção para as 00:00 de dia 25 de dezembro, medidas como o teletrabalho obrigatório ou o alargamento da exigência de teste e certificado de vacinação a mais eventos e locais, entre outras.

Entre as medidas, o Governo decidiu também antecipar para sábado, dia 25, o encerramento de discotecas e bares com espaço de dança que estava previsto para o território continental na primeira semana de janeiro.

António Costa referiu que os bares, discotecas e espaços de diversão noturna terão neste período de encerramento apoios no âmbito do "lay-off" simplificado e do programa Apoiar, para ajudar a suportar os seus custos fixos.

A líder do PAN apelou à "responsabilidade individual" nesta altura festiva do Natal e passagem de ano, defendendo que "as pessoas têm que se testar antes de estarem com os seus contactos familiares mais próximos, evitar contactos que possam ser de risco".