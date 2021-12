Carlos Moedas diz que Lisboa continuará a pagar testes mas Governo "tem de fazer a sua parte"

O presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse esta terça-feira que a câmara continuará a assegurar testes gratuitos à Covid-19 nas farmácias, mas o Governo "tem de fazer a sua parte".

"Nós vamos continuar a pagar os testes, agora, o Governo tem de fazer a sua parte. O Governo tem de pagar os quatro primeiros testes. Depois, as pessoas podem testar mais, nós estaremos lá para pagar esses testes, não mudou absolutamente nada, nem vai mudar", afirmou.

Carlos Moedas falava na Assembleia Municipal de Lisboa, em resposta a perguntas da bancada do BE sobre as novas regras, em vigor desde sábado, no acesso a testes à covid-19 pagos pela câmara.

Ao abrigo das novas regras, a Câmara de Lisboa só assegura testes gratuitos nas farmácias depois de o utente esgotar os quatro mensais comparticipados pelo SNS (e que passarão a seis, segundo um anúncio de hoje do Governo).

Por outro lado tanto nas farmácias como nos postos fixos de testagem da câmara, os testes comparticipados pelo município passaram a poder ser feitos apenas a cada três dias.

Estas mudanças foram criticadas por bancadas da oposição na Assembleia Municipal, que as consideraram uma limitação no acesso aos testes num momento de agravamento da pandemia, de festas e de aumento das exigências e recomendações de testagem.

Carlos Moedas (PSD), que tomou posse há 64 dias, como hoje referiu, esteve esta tarde a responder a questões dos deputados sobre a sua primeira Informação Escrita à assembleia municipal.

Boa parte das três horas de debate foram preenchidas com a pandemia e com a concentração da vacinação em dois centros (Ajuda e Parque das Nações), uma opção criticada pelos partidos da esquerda (na oposição).

O presidente da câmara reiterou que os locais disponibilizados por diversas entidades deixaram de poder ser usados para vacinação com a "reabertura da economia", por serem necessários para as atividades e serviços que aí funcionavam antes da pandemia.

A isso, afirmou, juntou-se a chegada do inverno e a necessidade de encontrar um espaço (o do Parque das Nações) que garantisse "conforto" para utentes e profissionais, ao mesmo tempo que conseguisse aumentar a capacidade de testagem.

Segundo Carlos Moedas, o centro no Parque das Nações pode chegar a administrar mais de 12 mil vacinas num dia, se assim for necessário, com a extensão de horários, contrariando o argumento que ouviu hoje de que com os vários postos que havia antes era possível vacinar mais pessoas num dia do que agora.

O presidente da câmara sublinhou que "em setembro" o município, então ainda liderado pelos socialistas, já sabia que os centros de vacinação tinham de deixar os espaços onde estavam a funcionar e afirmou que este assunto constou da passagem de pastas que fez o seu antecessor (Fernando Medina).

O centro do Parque das Nações está a funcionar sem problemas e tem sido elogiado pelas autoridades e profissionais de saúde, garantiu.