"Já temos um caminho para andar". Ventura diz que Rio deu “primeiro passo” para um governo de direita

O líder do Chega, André Ventura, disse esta segunda-feira que o presidente do PSD, Rui Rio, poderá ter dado o “primeiro passo” para um governo de direita com o discurso que fez no domingo no encerramento do congresso dos social-democratas.

“Gostei de ver Rui Rio tocar em pontos que são importantes para a direita, como é o caso da subsidiodependência, da fiscalização dos apoios sociais e de percebermos que não podemos ter um país em que andam uns a trabalhar e outros a viver à conta desses”, disse, referindo-se à intervenção de Rui Rio no encerramento no 39. º Congresso do PSD, domingo, em Santa Maria da Feira, Aveiro.

André Ventura falava à margem da entrega das listas da candidatura do Chega às eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro pelo círculo da Região Autónoma da Madeira, no Tribunal do Funchal.

“Rui Rio aproximou-se mais do discurso antissistema - aliás ele próprio usou a expressão antissistema – do que fez durante todo o seu mandato”, disse, acrescentando: “Já temos um caminho para andar. Agora, vamos ver se andamos ou se não andamos.”

E reforçou: “Rui Rio pode ter dado o primeiro passo para conseguirmos um governo de direita em Portugal.”