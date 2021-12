Covid-19. Marcelo promulga aplicação dos apoios às famílias para a semana de contenção

Veja também:

O Presidente da República promulgou a alteração às medidas no âmbito da pandemia da Covid-19, que incluem a aplicação do regime do apoio excecional à família no período de contenção, entre 02 e 09 de janeiro.

“O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que altera as medidas no âmbito da pandemia da doença Covid-19”, lê-se numa nota publicada esta segunda-feira no ‘site’ na Internet da Presidência.

O Governo tinha aprovado o decreto-lei na passada quinta-feira.

Além desta medida, o diploma, aprovado em reunião de Conselho de Ministros, prevê um regime excecional de contratação para o reforço das equipas que realizam os inquéritos epidemiológicos e a prorrogação, até 31 de dezembro de 2022, da dispensa do devido licenciamento prévio para veículos de transporte de doentes, indicou à Lusa fonte do Ministério da Presidência.