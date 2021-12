PSD. Paulo Colaço derrota Morais Sarmento e mantém-se presidente da Jurisdição

A lista do atual presidente do Conselho Nacional de Jurisdição do PSD, Paulo Colaço, foi a mais votada pelos delegados ao Congresso, derrotando a apoiada por Rui Rio, encabeçada por Nuno Morais Sarmento.

Colaço conseguiu 424 votos, Morais Sarmento ficou-se pelos 390.

Em declarações aos jornalistas, Paulo Colaço disse que o facto de ter ganho a jurisdição quer dizer que "o partido quer continuar a ter este órgão independente".

Com 58% dos votos, Paulo Mota Pinto derrotou o desafiante Pedro Rodrigues na corrida para a mesa do congresso.

Quanto ao Conselho Nacional, ganhou a lista de Rui Rio. A de Luís Montenegro ficou em segundo lugar, seguida da de Miguel Pinto Luz.

[Em atualização.]