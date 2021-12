Desafio para Costa: o PS está disponível para viabilizar Governo de Rio?

O congresso é do PSD, o tema, porém, parece ser o PS. Mais concretamente, o que tem António Costa na cabeça. O primeiro-ministro que, ainda este sábado, pediu uma “maioria estável e duradoura”, pode vir a encontrar-se com uma gigantesca questiúncula em mãos: viabilizar ou não um governo minoritário do PSD? As últimas sondagens dão o PSD a crescer e cada vez mais próximo do PS.

Esta nova “dinâmica” ganhou lastro no 39.º Congresso do PSD. “E se o PSD formar um governo sem maioria absoluta, está o PS disponível para viabilizar os primeiros dois orçamentos de estado do nosso governo? O dr. António Costa tem de responder a isto. E tem de responder porque o dr. Rui Rio já teve ocasião de defender recentemente que o PSD até pode vir a estar disponível para o fazer numa situação contrária”, atirou Luís Montenegro.

Com mais ou menos palavras, Cristóvão Norte, Miguel Poiares Maduro – os dois críticos da atual liderança, recorde-se - repetiram a questão.

O líder da distrital de Faro reiterou que o PS tem a “obrigação” de viabilizar um possível governo sem maioria do PSD, pois o partido social-democrata também o fez no tempo de Marcelo Rebelo de Sousa. “Se o Chega é irreconciliável com o PSD, o PS tem a obrigação de fazer ao PSD, aquilo que o PSD fez ao PS no passado. Porque o PSD viabilizou governos de minoria do PS, porque o PS entendia que era irreconciliável à esquerda”, disse.