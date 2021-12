Referendo à eutanásia entra no congresso do PSD

Com o veto do Presidente da República, a lei que prevê a legalização da eutanásia está "num impasse" e, por isso, conclui Paulo Ribeiro, ex-líder da concelhia do PSD de Lisboa, há uma oportunidade para o PSD fazer aquilo com que se comprometeu no congresso de 2020 – ou seja, "voltar a colocar na agenda da próxima legislatura a questão do referendo à eutanásia".

Falando no segundo dia do congresso do partido em Santa Maria da Feira, Paulo Ribeiro subiu ao palco para, depois de um largo elogio a Rui Rio, acusar a direção nacional de não ter compreendido a vontade do partido em referendar esta prática.

O ex-dirigente do partido lembrou que a moção que António Pinheiro Torres fez aprovar há dois anos de forma "esmagadora, nem sempre foi compreendida ou respeitada pelos órgãos nacionais do partido e pela direção do grupo parlamentar".

Assim, e "face ao impasse que se verifica entre o Parlamento e a Presidência [da República], faria todo o sentido voltar a colocar na próxima legislatura a questão do referendo à eutanásia", com Paulo Ribeiro a pedir mesmo que o líder do PSD inclua "isso de forma expressa no programa com que se vai apresentar aos portugueses".