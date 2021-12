Paulo Rangel: “Portugal está anestesiado”

Não fossem as suas primeiras palavras a falar para dentro, seria perfeitamente possível confundir e pensar que Paulo Rangel ganhou o PSD. O eurodeputado apresentou-se no congresso como “um simples e modesto militante de base totalmente empenhado na vitória do PSD nas legislativas de janeiro”, mas depois zarpou a discorrer sobre o estado do país. E a atacar a governação do PS.

As legislativas são “um objetivo enorme, mas alcançável”, dado que os portugueses estão dececionados com o Governo de António Costa, que nos últimos seis anos se “limitou a gerir em vez de governar”. “Vemos e encontramos ceticismo, estagnação, vemos em que cada pessoa, cada empresa, de impotência e às vezes até de fatalismo”, atirou.

Costa “apagou-se”, está “sem alma, sem chama, sem vontade” e agora é incapaz de apresentar uma “alternativa forte”.

No entender de Rangel, há uma série de temas que o Governo protelou ou deixou descarrilar. O fim das Parcerias Público-Privadas (PPP) na saúde, a reforma fiscal (que Rio também quer), a falta de professores ou o plano de recuperação da TAP, “um escândalo que o Governo deixa para a próxima legislatura”.

O país precisa de um novo “desígnio”, “Portugal está anestesiado”, defendeu Rangel. Por isso mesmo, prometeu colocar-se ao lado de Rio na campanha das legislativas e ir também para a rua.