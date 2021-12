Montenegro: “E se o PSD formar governo sem maioria, o PS irá viabilizar dois orçamentos?”

Num discurso polido, Luís Montenegro, antigo líder parlamentar do PSD, lançou a Rui Rio um repto: o líder do PSD deve exigir a António Costa a mesma disponibilidade que o próprio já manifestou.

“E se o PSD formar um governo sem maioria absoluta, está o PS disponível para viabilizar os primeiros dois orçamentos de estado do nosso governo? O dr. António Costa tem de responder a isto. E tem de responder porque o dr. Rui Rio já teve ocasião de defender recentemente que o PSD até pode vir a estar disponível para o fazer numa situação contrária”, reiterou.

De acordo com Montenegro, Rio já demonstrou dentro do PSD que “consegue ser eficaz” e “aproveitar as oportunidades” para ganhar eleições. “Que o diga eu. Que o diga também Paulo Rangel. Queremos é que faça o mesmo ao António Costa”, disse.