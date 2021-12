Juventude Socialista quer o fim das propinas, mudar a lei do trabalho e legalizar a prostituição

Depois de, há uma semana, o PS ter reunido o seu “estado maior” e a sociedade civil num encontro nacional na Alfândega do Porto, é agora a vez de a Juventude Socialista (JS) chamar o partido para uma convenção em Lisboa.

Neste sábado, a JS apresenta o Programa Eleitoral Jovem com “15 escolhas para avançar”, tendo as eleições legislativas de janeiro como pano de fundo.

Depois do chumbo do Orçamento do Estado, que levou à antecipação das eleições legislativas, a JS pisca o olho ao Bloco de Esquerda (BE) e o PCP ao colocar como uma das prioridades do manifesto eleitoral as alterações à legislação laboral – precisamente uma das áreas que dificultou as negociações entre o Governo e os parceiros parlamentares de esquerda.

À Renascença, o líder da JS argumenta que é preciso combater a precariedade laboral das camadas jovens e reforçar os poderes da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), “que desde o início da pandemia tem o poder de suspender despedimentos ilegais”, poder esse que Miguel Costa Matos quer agora que se torne “permanente”.

Mas isto não chega, diz Costa Matos: há “outras ilegalidades, que do ponto de vista dos direitos laborais são ilegalidades graves e, se a GNR ou a ASAE têm o direito de parar uma ilegalidade, também a ACT tem de ter a capacidade executiva para travar essas ilegalidades, os direitos laborais têm de ser para cumprir”, conclui.

O reforço da fiscalização pela ACT é, de resto, uma proposta que vai ao encontro do que o BE e o PCP vêm propondo, e o líder da JS admite outras alterações às leis laborais, nomeadamente para tirar burocracia no acesso dos jovens a melhores condições de trabalho.