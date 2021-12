Iniciativa Liberal disponível para acordos com PSD e CDS

O presidente do Iniciativa Liberal congratulou-se hoje, no Porto, com "a tendência de crescimento e solidificação" do partido, manifestando disponibilidade para negociar com "aqueles partidos democráticos que querem uma alternativa ao PS", PSD e CDS.

João Cotrim Figueiredo, que falava aos jornalistas na apresentação dos candidatos às eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022, que se realizou na Concha Acústica do Palácio de Cristal, no Porto, disse acreditar que o Iniciativa Liberal tem "reais hipóteses de eleger e constituir um grupo parlamentar que honre a confiança que os liberais portugueses" depositarem no partido.

"Isso significa ser um grupo parlamentar interveniente, competente, mas também complementar entre si, que mostre a diversidade do que são os liberais e que afaste de vez os preconceitos que a esquerda gosta muito de por em cima do liberalismo, vamos demonstrar que são falsos", disse.

Defendendo que "o voto mais útil é o voto na Iniciativa Liberal", o líder do partido apontou a abstenção como "um dos principais adversários".

"Temos de convencer as pessoas que vale a pena votar, para mudar e, para quem quer mudar efetivamente, o único voto útil é o voto na Iniciativa Liberal", frisou.

João Cotrim Figueiredo disse ainda estar disponível "para fazer negociações, conversas construtivas, com o PSD e com o CDS", excluindo todos os outros partidos de "acordos pré ou pós eleitorais de qualquer natureza".

"Estaremos disponíveis para fazer uma alternativa aos governos do Partido Socialista", sublinhou. .

Sobre o resultados de várias sondagens, Cotrim Figueiredo disse ver com agrado "esta tendência de crescimento robusto em todo o país".

"Isto significa que a nossa mensagem está a passar e que conseguimos convencer as pessoas de que somos uma força política irreverente, jovem e dinâmica e, ao mesmo tempo, responsável, credível e competente, como aliás o nosso programa eleitoral irá demonstrar", acrescentou.

João Cotrim Figueiredo, eleito no dia 12 de Dezembro para um novo mandato como presidente do partido, será novamente o cabeça de lista pelo círculo de Lisboa, e Carlos Guimarães Pinto o candidato pelo círculo do Porto. .

O independente Nuno Garoupa, professor universitário e ex-presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, representa aposta do partido no círculo Fora da Europa. .

Joana Cordeiro, cabeça de lista por Setúbal, Rui Rocha, por Braga, e Cristiano Santos, por Aveiro, lideram as listas em três distritos que os liberais também assumiram como apostas. .

O partido Iniciativa Liberal estreou-se nas suas primeiras eleições legislativas em 2019 com a eleição de um deputado, João Cotrim Figueiredo, para Assembleia da República. .

Tal como aconteceu em 2019, a Iniciativa Liberal irá apresentar listas em todos os círculos eleitorais.